Житлові інвестиції – важливий сегмент ВВП. До нього відносять будівництво нових об'єктів, капітальний ремонт та передачу права власності.

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Як правило, падіння інвестицій в нерухомість свідчить про рецесію в економіці. Придбання житлових об'єктів передбачає великі вкладення, які за нестабільної ситуації в економіці просто неможливі.

Канада дивує ростом інвестицій в нерухомість / Фото Better Dwelling

Разом з тим, дуже великий ріст може теж свідчити про негативні тенденції неправильного розподілу фінансового та людського ресурсу. Це може призвести до економічного шоку, який врегулює неефективні процеси.

Житлові інвестиції в Канаді займають все більшу частку економіки. У другому кварталі поточного року показник виріс на цілих на 25% та склав 10,1% ВВП. Це новий рекорд для економіки Канади, але аналітики прогнозують, що рекорд може протриматися не надто довго.