Максимально удивительный тренд 2023: вы будете в шоке, что популярно в дизайне этого года

Не все дизайнеры признают эту тенденцию, потому ее считают микротрендом. Однако она есть и набирает популярность. Будьте уверены, этот микротренд вас удивит.

Эта тенденция дизайна интерьера началась с простых грибных мотивов в 2021 году. Она быстро стала доминирующей, когда грибы проникли в работы даже высококлассных дизайнеров и художников по всему миру. Оказывается, не обязательно являться микологом, чтобы оценить простую форму гриба и нотку эксцентричности.

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Почему грибной декор стал таким популярным

"В последнее время мы наблюдаем изменения в интерьерах, когда люди стремятся создать причудливые фантастические комнаты в своих домах", – говорит эксперт Хлоя Винс.

Практически в каждом магазине продуктов для дома есть изделия с грибным дизайном либо в форме гриба: от посуды до ковриков. Трудно отойти от этой необычной, но удивительной идеи.

Гриб как элемент декора / Фото forsythart

Прекрасным примером этого являются наши обои с драконами, мифическими зверями и мухоморами. Оранжевый цвет испускает тепло и является идеальным выбором для любого пространства.

В предыдущие годы акцент делали на традиционной красно-белой пятнистой поганке. Однако в 2023 году больше склоняются к более природному грибу с коричневыми и кремовыми оттенками.

Стулья в форме гриба / Фото forsythart

Однако, как объясняет Хлоя Винс, "движение мицелия" стало популярным не только из-за желания добавить в интерьер чего-то необычного. Это скорее сигнал к более экологичным образам жизни и декорированию дома.