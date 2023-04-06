Вдохновляющие изменения: как бюджетно сделать дом красивее

6 апреля 2023, 22:45
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Источник:

Boredpanda

Для того чтобы улучшить дизайн квартиры или комнаты, не всегда требуются большие сбережения и расходы. Иногда достаточно немного вдохновения и мелочей.

Креативно обыграть старую мебель и детали смогли эти люди, которые поделились своими работами в сети.

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Как бюджетно улучшить дизайн

Несколько новых тумб и в комнате появилось новое пространство для сидения и мечты

Фото Boredpanda

Иногда стоит немного убрать и докупить несколько мебельных деталей, чтобы все кардинально изменилось

Фото Boredpanda

Кухонным шкафчикам нашли применение в ванной

Фото Boredpanda

Иногда стоит лишь добавить правильный свет и деталь заиграет по-новому

Фото Boredpanda

Не обязательно искать дорогой комод, его можно сделать из бюджетной версии

Фото Boredpanda

Обычный табурет можно превратить в стильный прикроватный стол

 

Фото Boredpanda

Всего двух дней автору хватило, чтобы навести порядок в амбаре

Фото Boredpanda

Стул и старая пластинка: креативный способ создать новый столик

Фото Boredpanda

Устаревший стол и большое зеркало можно превратить в произведение мебельного искусства

Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак