Вдохновляющие изменения: как бюджетно сделать дом красивее
6 апреля 2023, 22:45Читати новину українською
Источник:Boredpanda
Для того чтобы улучшить дизайн квартиры или комнаты, не всегда требуются большие сбережения и расходы. Иногда достаточно немного вдохновения и мелочей.
Креативно обыграть старую мебель и детали смогли эти люди, которые поделились своими работами в сети.
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Как бюджетно улучшить дизайн
Несколько новых тумб и в комнате появилось новое пространство для сидения и мечты
Иногда стоит немного убрать и докупить несколько мебельных деталей, чтобы все кардинально изменилось
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Иногда стоит лишь добавить правильный свет и деталь заиграет по-новому
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