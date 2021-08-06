Для цього необов'язково починати ремонт і витрачати на це багато часу. 6 способів освіжити інтер'єр без капітальних робіт, назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

Цікаво Клубний будинок: що це таке та де купити квартиру за доступною ціною

Способи оновити інтер'єр житла без ремонту

  • Викинути мотлох

Проведіть ревізію вдома – позбудьтеся від усього, що збирає пил. Таке прибирання зробить приміщення просторими й затишними. Пам'ятайте, що старий мотлох не потрібно замінювати новим.

  • Стіни

Для того щоб освіжити кімнату, достатньо поміняти шпалери хоча б на одній стіні чи перефарбувати її. Нові стіни допоможуть відчути зміни вдома.

  • Освітлення

За словами дизайнерки інтер'єру, проста заміна лампочок допоможе привнести новизну. Пам'ятайте, що світло буває різних відтінків.

Оновити інтер'єр можна і без капітального ремонту / Фото pinterest

Читайте 5 табу в інтер'єрі квартири: від яких рішень відмовляють дизайнери

  • Перестановка

Навіть якщо у вас старі меблі, можна відчути себе в новому місці. Для цього зробіть перестановку, яка дозволить відчувати себе затишно й комфортно.

  • Штори

Такий елемент, як штори, дозволяє оновлювати інтер'єр хоч щодня. Лише руки стомляться їх перевішувати…
– зазначила Вікторія Файнблат.

  • Декор своїми руками

Дизайнерка інтер'єру нагадала, що в інтернеті є безліч корисних майстер-класів. З їх допомогою можна зробити гарний і корисний декор для дому. Наприклад, журнальний столик зі старого ящика чи оригінальний світильник з паперу та дроту.