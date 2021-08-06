Как обновить интерьер без ремонта: 6 пунктов, которые сэкономят время и деньги

Любой интерьер, даже самый дорогой и любимый, спустя какое-то время надоедает. Хочется перемен и чего-то нового.

Для этого необязательно начинать ремонт и тратить на это массу времени. 6 способов освежить интерьер без капитальных работ, назвала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Способы обновить интерьер жилья без ремонта

Выбросить хлам

Проведите ревизию дома – избавьтесь от всего, что собирает пыль. Такая уборка сделает помещения просторными и уютными. Помните, что старый хлам не нужно заменять новым.

Стены

Для того чтобы освежить комнату, достаточно поменять обои хотя бы на одной стене или перекрасить ее. Новые стены помогут ощутить изменения дома.

Освещение

По словам дизайнера интерьера, простая замена лампочек поможет привнести новизну. Помните, что свет бывает разных оттенков.

Обновить интерьер можно и без капитального ремонта / Фото pinterest

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Перестановка

Даже если у вас старая мебель, можно ощутить себя в новом месте. Для этого сделайте перестановку, которая позволит чувствовать себя уютно и комфортно.

Шторы

Такой элемент, как шторы, позволяет обновлять интерьер хоть каждый день. Вот, только руки устанут их перевешивать…

– отметила Виктория Файнблат.

Декор своими руками

Дизайнер интерьера напомнила, что в интернете есть множество полезных мастер-классов. С их помощью можно сделать красивый и полезный декор для дома. Например, журнальный столик из старого ящика или оригинальный светильник из бумаги и проволоки.