Как мгновенно улучшить интерьер кухни без затрат: три простых варианта
Источник:Homes & Gardens
Идея оживить кухню без ремонта и вообще без затрат нравится всем. Так что дизайнеры решили рассказать, как улучшить вид этой комнаты с помощью трех легких способов.
Если вы уже давно хотели немного обновить кухню, то начало нового года – лучшее для этого время. Эксперты говорят, что можно воспользоваться одним лайфхаком или даже всеми тремя – это будет зависеть от вашего желания.
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Замените технику на что-нибудь эстетически привлекательнее
Многие привыкли хранить кухонную технику на рабочих поверхностях, например гриль, мультиварку, микроволновку, тостер и еще многое другое. Но на самом деле снаружи стоит оставить только маленький чайник. Все остальное нужно либо убрать, либо заменить на более эстетические вещи, например красивые разделочные доски, подставки с кухонными принадлежностями или любимый декор. Главное – не переполняйте прилавки.
Поставьте комнатные растения
На кухне редко ставят вазоны с растениями, мол, это не совсем та комната, где их следует размещать.
"Растения помогают очистить воздух и добавляют в интерьер кухни немного свежести. Главное разместить их на разных уровнях. Одного комнатного растения на полке точно будет мало", – убеждает дизайнер интерьера Артем Кроповинский.
Дополните интерьер картинами
Если комнатные растения еще можно увидеть, то произведения искусства – это настоящая редкость. Но поскольку кухня часто является простором для общения и отдыха, и ее вообще считают сердцем дома, почему бы не повесить две или три замечательные картины? В вашем доме точно найдется несколько вариантов.