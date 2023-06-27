Как "оживить" комнату без ремонта: полезные советы для блестящего результата
Источник:Room to do
Чтобы обновить интерьер, всегда нужно тратить много средств и вызвать мастеров. Это можно сделать бюджетно и без глобального ремонта.
Эти дизайнерские советы помогут сделать вашу квартиру уютной и современной с минимальными затратами. Попытайтесь, вы будете довольны результатом.
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Совет 1: яркий акцент
Разместите цвета в свою комнату. Не нужно окрашивать все стены. Можно выделить, например:
- одну стену;
- дверь;
- мебель;
- подушки.
Выкрасить можно и старые столешницы или тумбы. Некоторые вещи вы можете обшить новой тканью. Такой подход к старым вещам экологичен. Таким образом, вы сэкономите деньги, освежите свой дом и поможете природе.
Совет 2: больше комнатных растений
Растения оживляют интерьер. Они отлично дополняют дизайн в любом стиле. Можно расставить цветы в разных углах комнаты или собрать их в одном месте.
В таком помещении будет легче дышать, ведь растения являются естественными увлажнителями воздуха.
Совет 3: другой порядок
Помогает также перемещение мебели. Вы можете поменять местами кровать и стол и зонировать комнату, используя их.
Сломанные вещи, которыми давно не пользуетесь, лучше выбросить. Это увеличивает свободное пространство.
Совет 4: декорирование стен
Временные наклейки на стены часто используются для оформления детской комнаты. Это бюджетный способ украсить стены и создать уют. Вы можете в любое время снять их, не повредив обои или краску.
Необычные вешалки или ключницы тоже отлично дополнят интерьер. Маленькие детали играют немаловажную роль.