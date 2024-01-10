Как быстро обновить кухню без затрат: три способа, которые вас удивят

Если вы думаете, что обновление кухни всегда требует много денег, то пора это изменить. Дизайнеры говорят, что с помощью трех простых шагов можно освежить интерьер без затрат.

Чаще вашу кухню можно "вернуть к жизни" с помощью нескольких простых шагов, которые не стоят абсолютно ничего. Стоит только навести порядок и проявить креатив.

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Реорганизуйте кухонные поверхности и шкафы

Беспорядочные поверхности и шкафы делают кухню старой и грязной. Очистка их от хлама мгновенно освежит кухню и улучшит общий вид.

"Это может шокировать, насколько существенно изменится внешний вид кухни после того, как вы сделаете глубокую очистку и устраните беспорядок на столешнице", – говорит американская дизайнер Кэти Куо.

Тщательно убирайте

Эксперты советуют потратить полдня на глубокую уборку всех закоулков и щелей на кухне. Это сразу ее "вернет к жизни".

Глубокая уборка – это действительно эффективный способ обновить кухню, не покупая ничего нового. Из-за постоянного приготовления пищи появляются глубокие пятна и грязь. Если очистить их, поверхности будут сиять, как новые,

– отмечают эксперты.

Есть несколько ключевых моментов, на которых следует сосредоточиться: зона между плиткой и стеной, раковина и смесители.

Добавьте несколько новых деталей

Просто посмотрите вокруг – в вашем доме точно есть вещи, которые можно переместить на кухню. К тому же это отличный способ обновить несколько комнат одновременно.



Открытые стеллажи с посудой, картинами и декором / Фото Farrow & Ball

Если у вас есть открытые кухонные стеллажи, то обязательно нужно заменить стоящие там предметы. Это может быть другая кухонная посуда, книги рецептов или любимый декор.