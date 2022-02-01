В Киеве отремонтируют заброшенные здания детских садов

Проектами на 2022 год в Оболонском районе поделился глава РГА Кирилл Фесик. В частности, он отметил, что в двух заброшенных зданиях района восстановят детские садики.

Чиновник отметил, что восстановление будет происходить за средства района, что-то – на субвенцию из государственного бюджета для депутатов-мажоритарщиков, а в некоторых проектах выступит КГГА.

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Где запланированы ремонтные работы

Отремонтируют заброшенное здание детского сада по улице Попова, 7. В этом году запланированы проектные работы и начало реконструкции для возвращения туда государственного детского сада. Район получает новое образовательное учреждение, а местные жители, наконец, избавятся от локации, которая была центром тяготения для бездомных.

Также отремонтируют здание по улице Полярная, 13-А, которая стоит заброшенной уже четвертый год. Планируется его восстановление с капитальным ремонтом. Туда вернется государственный детский сад №206. Отмечается, что он нужен Минскому массиву, население которого за последние 8 лет увеличилось почти на 50%.

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Также в 2022 году начнется строительство нового отдельного 4-этажного корпуса для средней общеобразовательной школы №9 по проспекту Рокоссовского, 5.