Это идеальное жилье: в Австралии предлагают невероятный дом в тихом уголке улицы

Очаровательный дом 1890-х годов расположен в тихом углу квартала. Это идеальное место для тех, кто любит покой.

Дом расположен в Клейфилде, пригороде Брисбена. Он достаточно велик и будет комфортен для проживания семьи.

Обратите внимание Рынок недвижимости восстанавливается: в каких областях наиболее активно строят и продают жилье

Очень милый дом в частном месте

Жилая площадь составляет 810 квадратных метров и вмещает пять спален и три ванные. Нынешние владельцы Сюзанна и Кэмерон жили в доме последние 22 года и за это время воспитали там троих детей.

"У нас много воспоминаний. Это была ячейка для нашей большой семьи. Я с теплотой вспоминаю наш большой красивый бассейн, где мы учили детей плавать и их игровую площадку", – рассказывает Сюзанна.

Прекрасная недвижимость, над созданием которой действительно плодотворно поработали / Фото Realestate

Агент по недвижимости, отвечающая за продажу дома, сказала, что одним из самых больших преимуществ собственности является большой участок земли, на которой расположена недвижимость. Сейчас таких предложений на рынке мало.

Еще одно преимущество – расположение на тихой улице. "Люди, которые приходили на осмотр дома, были поражены, насколько тиха Сидней-стрит", – делится владелица.

Дом появится на аукционе 5 августа.