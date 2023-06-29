В Британии продают дом с террасой за 20 тысяч фунтов стерлингов
Источник:The Sun
Семейный дом в исторической деревне появится на онлайн-аукционе всего за 20 тысяч фунтов стерлингов. Взгляните, как он выглядит внутри.
Дом с тремя спальнями расположен в Эрдингтоне, который является пригородом и районом Бирмингема в Англии. К собственности принадлежит большой сад, идеальный для детских игр, и волшебный зимний сад.
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Дом очень низкая цена
Имущество появится на аукционе с резервной ценой всего в 20 тысяч фунтов стерлингов. Это гораздо ниже средней цены на дома в Бирмингеме.
Однако с фото можно понять, что интерьер нуждается в ремонте. Гостиная и спальни нуждаются в модернизации. В общей сложности дом вмещает холл, приемную, ванную комнату, зимний сад и три спальни.
Спальня нуждается в ремонте / Фото RightMove
Над интерьером нужно поработать / Фото RightMove
Недалеко находится живописное место Witton Lakes, а в окрестностях расположены школы.
Агенты по продаже описывают дом как "Вакантную собственность с террасой, имеющей потенциал для развития, при условии получения необходимых разрешений на планирование".