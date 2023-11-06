Вы должны это увидеть: загляните в очень яркий домик, который принадлежал только художникам

В художественном районе Бисби, штат Аризона, продают одно колоритное и креативное жилье. В нем так много цветов, что мало кто смог бы там жить.

Последними владельцами дома была пара художников, а до них там жила местная художница. Каждый, кто покупает его, как будто оставляет там свой отпечаток. Сейчас жилье продают за 425 тысяч долларов.

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Дом ярких цветов

Одним из тех художников, которые жили в доме, была Роуз Джонсон – художница из Аризоны, скончавшейся в 2009 году.

"Она была местной легендой. Ее искусство уникально. Джонсон добавила много декоративных элементов вокруг дверных рам, потолка и молдингов", – рассказал агент по листингу Боб Кляйн.

Уникальное жилье называют бунгалом, потому что оно одноэтажное и маленькое. Домик содержит три спальни и две ванные комнаты, а его общая площадь составляет 110 квадратных метров. Это жилье построили достаточно давно – еще в 1914 году.

Разноцветный интерьер / Фото Bob Klein

"Мы живем в действительно визуально красивой местности с пейзажами с красивыми цветами и красными скалистыми горами. Кроме того, этот дом в Бисби расположен в 8 километрах от границы с Мексикой. На дизайн повлияла мексиканская культура цвета и отсутствие страха использовать цвет. Это то, что я действительно люблю в этом доме, – поделился агент.

Идеальным покупателем этого яркого и разноцветного домика стал художник. Ведь очень мало людей поймут этот дизайн и вряд ли его сохранят.