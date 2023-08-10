Невероятный особняк в Малибу: экстерьер такой яркий, что вы будете в шоке

Яркий особняк расположен на обрыве в Малибу, штат Калифорния. Это жилье предлагает невероятные виды на океан, которые почти не уступают его динамичному дизайну.

Дом в трех цветах расположен на закрытом участке площадью 10 гектаров. Яркий особняк решили продать за 5,4 миллиона долларов.

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Уникальный дом, который "играет цветами"

Район Дир Крик уникален тем, что здесь невероятные виды на океан. "Это лучшая часть Малибу. Здесь меньше людей, лучший пейзаж", – говорит агент по листингу Кирби Котлер.

Многоцветная гамма проявляется в геометрических узорах на наружной части дома. Яркие цвета выбрал владелец, чтобы дом выделялся. Сейчас он используется как основное место жительства.

Повсюду светлые стены, панорамные окна и деревянная мебель / Фото The MLS

Интерьер площадью 306 квадратных метров вмещает пять спален. Также в доме есть гостиная и кухня, ведущие на террасу. Прачечная и офис с видом на горы расположены на первом этаже. Там же есть основная спальня с двумя гардеробными и ванной.

По всему дому есть много крытых террас и внутренних двориков. Дополнительная лестница ведет к освещенному солнцем верхнему этажу, где из окон видны океан, горы и город. Там есть отдельное помещение, которое сейчас используется как офис, но его можно превратить в спальню с отдельной ванной, комнату для развлечений или студию йоги. Места достаточно.