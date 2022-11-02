В "Очень странных делах" жуткий дом является разгадкой происхождения главного антагониста сериала – Векны. Именно в нем разворачиваются главные события самого популярного по просмотрам сезона.

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Стоимость дома

Дом в штате Джорджия выставили на продажу за 1,5 миллиона долларов. Заявки будут рассматриваться до 30 ноября.

Викторианское здание было построено для известного местного юриста и его супруги. Пара назвала резиденцию Claremont House.



Авторы сериала использовали во время съемок некоторую мебель в доме / Фото Andy Edwards, Toles, Temple & Wright, Inc.

Последний дом выставлялся на продажу в марте 2019 года. До этого он работал как гостиница типа bed and breakfast (кровать и завтрак). Из-за проблем техническим обслуживанием его продавали за 499 999 долларов, однако в конце концов цена снизилась до 350 000 долларов.

Новые покупатели сразу же приступили к полномасштабной реконструкции исторического дома и вернули ему подлинный вид. Сейчас в доме есть 7 спален и 5 ванных комнат, просторная гостиная, кухня с массивной мебелью. Дом превратился в настоящее произведение искусства с лепниной, 11 каминами, резными панелями, лестницей ручной работы и арками.



Новые владельцы идеально воспроизвели эпоху / Фото Andy Edwards, Toles, Temple & Wright, Inc.

Этот интерьер, а также викторианский стиль фасада подкупил съемочную группу сериала "Очень странные дела". Они согласились задействовать Claremont House в съемках еще в 2019 году. В шоу неоднократно использовалось оригинальное здание, однако для облегчения съемок неподалеку от Атланты была создана декоративная репродукция, чтобы облегчить съемки.

Дом полностью воспроизводит викторианскую эпоху / Фото Andy Edwards, Toles, Temple & Wright, Inc.

Как выглядел дом в сериале: смотрите видео