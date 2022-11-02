У "Дивних дивах" моторошний будинок є розгадкою походження головного антагоніста серіалу – Векни. Саме у ному розгортаються головні події найпопулярнішого за переглядами сезону.

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Вартість будинку

Будинок у штаті Джорджія виставили на продаж за 1,5 мільйона доларів. Заявки будуть розглядатися до 30 листопада.

Вікторіанська будівля була збудована для відомого місцевого юриста та його дружини. Пара назвала резиденцію Claremont House.



Автори серіалу використовували під час зйомок деякі меблі, які є у будинку / Фото Andy Edwards, Toles, Temple & Wright, Inc.

Востаннє будинок виставлявся на продаж у березні 2019 року. До того він працював як готель типу bed and breakfast (ліжко і сніданок). Через проблеми технічним обслуговуванням його продавали за 499 999 доларів, проте зрештою ціна знизилася до 350 000 доларів.

Нові покупці відразу ж приступили до повномасштабної реконструкції історичного будинку та повернули йому автентичний вигляд. Зараз у будинку є 7 спалень та 5 ванних кімнат, простора вітальня, кухня із масивними меблями. Будинок перетворився на справжній витвір мистецтва з ліпниною, 11 камінами, різьбленими панелями, сходами ручної роботи та арками.



Нові власники ідеально відтворили епоху / Фото Andy Edwards, Toles, Temple & Wright, Inc.

Цей інтер'єр, а також вікторіанський стиль фасаду підкупив знімальну групу серіалу "Дивні дива". Вони погодилися задіяти Claremont House у зйомках ще 2019 року. У шоу неодноразово використовувалася оригінальна будівля, проте для полегшення зйомок неподалік Атланти було створено декоративну репродукцію, щоб полегшити зйомки.

Будинок повністю відтворює вікторіанську епоху / Фото Andy Edwards, Toles, Temple & Wright, Inc.

Який вигляд мав будинок у серіалі: дивіться відео