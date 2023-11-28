Важно запомнить: как только вы что-то разлили на паркетный пол, сразу следует вытереть это и убрать всю влагу. Мыть дерево нужно только специальными средствами, если вы решили приобрести что-то химическое. Также не стоит скользить мебелью по паркету, потому что вы испортите не только текстуру, но и цвет. Следуя этим простым правилам по уходу, вы сохраните паркетный пол в хорошем состоянии на годы.

Обратите внимание Профессиональные секреты: известный девелопер рассказал, как зрительно увеличить квартиру

Как правильно мыть паркет каждый день

Сначала важно провести "сухую чистку". Эксперты советуют использовать салфетку из микрофибры и швабру, чтобы собрать пыль, шерсть домашних животных и другой мусор.

Чтобы очистить деревянный пол от повседневной грязи, я рекомендовал бы использовать водорастворимый концентрат для чистки и ухода, разработанный специально для деревянного пола. Его следует наносить влажной (немокрой) шваброй, а затем вытереть насухо,

– говорит эксперт Ричард Кин из немецкой компании Osmo.

Для устойчивых загрязнений специалист советует использовать то же концентрированное средство, но разведенное немного сильнее (максимальное соотношение 1:1).

Безопасно ли использовать уксус

Использовать уксус для мытья деревянных полов не только безопасно, но это популярный традиционный метод.

"Чтобы убрать пыль и отполировать деревянный пол, мы используем шерстяную ткань, смоченную 50% уксусом и 50% жидким парафином, обернув швабру – это экономия времени", – говорят эксперты.

Однако не все эксперты с этим согласны. Для многих современных деревянных полов, особенно имеющих полированное покрытие, этот способ не подходит. Со временем пол может потускнеть.