Важливо запам'ятати: як тільки ви щось розлили на паркетну підлогу, одразу слід витерти це й прибрати всю вологу. Мити дерево треба лише спеціальними засобами, якщо ви вже вирішили придбати щось хімічне. Також не варто ковзати меблями по паркеті, бо ви зіпсуєте не лише текстуру, а й колір. Дотримуючись цих простих правил з догляду, ви збережете паркетну підлогу в гарному стані на роки.

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Як правильно мити паркет щодня

Спочатку важливо провести "суху чистку". Експерти радять використати серветку з мікрофібри та швабру, щоб зібрати пил, шерсть домашніх тварин та інше сміття.

Щоб очистити дерев'яну підлогу від повсякденного бруду, я б рекомендував використовувати водорозчинний концентрат для чищення та догляду, розроблений спеціально для дерев'яної підлоги. Його слід наносити вологою (немокрою) шваброю, а потім витерти насухо,

– каже експерт Річард Кін з німецької компанії Osmo.

Для стійких забруднень фахівець радить використовувати той самий концентрований засіб, але розведений трохи сильніше (максимальне співвідношення 1:1).

Чи безпечно використовувати оцет

Використовувати оцет для миття дерев'яних підлог не тільки безпечно, але це популярний традиційний метод.

"Щоб прибрати пил і відполірувати дерев'яну підлогу, ми використовуємо вовняну тканину, змочену 50% оцтом і 50% рідким парафіном, обернувши швабру – це економія часу", – кажуть експерти.

Однак не всі експерти з цим погоджуються. Для багатьох сучасних дерев'яних підлог, особливо тих, що мають поліроване покриття, цей спосіб не підходить. З часом підлога може потьмяніти.