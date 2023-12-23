Как отмыть стены от грязи: 5 экспертных советов, которые помогут избавиться от пятен

Стены очень быстро загрязняются, особенно в коридоре и на кухне. Чтобы хорошо отмыть их, не повредив покрытие, нужно прислушаться к советам экспертов.

Эксперты рассказали о трех легких способах очистки стен, не требующих специальных моющих средств. В сущности, все, что нужно есть в вашем доме. Также специалисты дали два важных совета, которые настоятельно советуют принять во внимание.

Обратите внимание Защитные сооружения в новостройках: повлияют ли укрытие на стоимость квартир и сроки сдачи объекта

Действуйте быстро

Как только вы заметили пятно, оставьте его полностью высохнуть, а затем сразу приступайте к работе. Осторожно сдерните ее пластиковым скребком или мягкой щеткой. Это нужно делать круговыми движениями.

Помните, что на этом этапе нельзя использовать влажную тряпку, иначе вы можете размазать пятно по стене и создать проблему. Этот совет, конечно, касается свежих пятен.

Подготовьте поверхность

Если же вы вообще хотите помыть стены и очистить их от старых пятен, то для начала нужно подготовить поверхность.

Вы можете вытереть стены сухой тканью или использовать пылесос с насадкой-щеткой. Это помогает предотвратить распространение грязи во время чистки и облегчает процесс.

Используйте легкое моющее средство

Всегда лучше начинать с нежного моющего средства, прежде чем использовать агрессивные химикаты. Нет смысла "атаковать" стены, если они не нуждаются в глубокой очистке.

Эксперты всегда рекомендуют приготовить смесь теплой воды и моющего средства для посуды. Возьмите чистую тряпку или губку и осторожно промокните пятна. Избегайте слишком энергичной чистки, чтобы избежать повреждения краски или обоев.



С распылителем легче работать / Фото Pexels

Попробуйте пасту из пищевой соды

Для более стойких пятен можно сделать пасту: смешать пищевую соду с небольшим количеством воды. Эту смесь нужно нанести на грязные пятна и оставить на несколько минут. Как только она немного подсохнет, осторожно протрите тканью. Под конец промойте чистой водой и высушите.

Пищевая сода – это мягкий абразив, который помогает избавиться от пятен, не причиняя вреда стенам или поверхностям.

Уксусно-водный раствор как альтернатива

Альтернативным средством является раствор белого уксуса и воды. Такую смесь нужно нанести на пятна с помощью губки, а удобнее – из распылителя, и оставить на несколько минут. Затем не забудьте осторожно промокнуть и смыть раствор.

"Если вы хотите смягчить резкий запах уксуса, то можете добавить в раствор несколько капель лимонного сока или эфирного масла", – советуют специалисты.