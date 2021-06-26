Однако покупателя на таких условиях не нашлось. Почему не удалось продать скандальную колонию, пояснил директор Одесского территориального отделения Фонда госимущества Александр Славский.

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Что случилось

Почему колония не продалась? Краткий ответ: потому что никто не пошел на аукцион. И Prozorro.Продажи автоматически перенесло аукцион по сниженной цене – такой механизм заложен системой,
– отметил Славский.

По его словам, неизвестно, почему никто не подался на аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51, ведь об этом были проинформированы ИТ-компании, крупнейшие отельеры и предприниматели на туристическом рынке Украины, а также девелоперы.

Колонию не смогли восстановить после бунта осужденных / Фото Prozorro.Продажи

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Что дальше

Лот планируют вновь выставить по той же цене – 223 250 425,11 гривны. По словам Славского, это произойдет уже в ближайшие дни.

Как выглядит скандальная исправительная колония в Одессе / Фото Prozorro.Продажи:

Что произошло в одесской колонии