Однако покупателя на таких условиях не нашлось. Почему не удалось продать скандальную колонию, пояснил директор Одесского территориального отделения Фонда госимущества Александр Славский.
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Что случилось
Почему колония не продалась? Краткий ответ: потому что никто не пошел на аукцион. И Prozorro.Продажи автоматически перенесло аукцион по сниженной цене – такой механизм заложен системой,
– отметил Славский.
По его словам, неизвестно, почему никто не подался на аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51, ведь об этом были проинформированы ИТ-компании, крупнейшие отельеры и предприниматели на туристическом рынке Украины, а также девелоперы.
Колонию не смогли восстановить после бунта осужденных / Фото Prozorro.Продажи
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Что дальше
Лот планируют вновь выставить по той же цене – 223 250 425,11 гривны. По словам Славского, это произойдет уже в ближайшие дни.
Как выглядит скандальная исправительная колония в Одессе / Фото Prozorro.Продажи:
Что произошло в одесской колонии
- Бунт в одесской колонии произошел 27 мая 2019 года: около 200 заключенных напали на работников учреждения. 13 из них получили ранения.
- Заключенные подожгли автомобиль и дежурную часть. После чего огонь распространился на большую территорию учреждения.
- 30 мая 2019 года колонию законсервировали, а осужденных перевели в другие учреждения.