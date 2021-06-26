Однако покупателя на таких условиях не нашлось. Почему не удалось продать скандальную колонию, пояснил директор Одесского территориального отделения Фонда госимущества Александр Славский.

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Что случилось

Почему колония не продалась? Краткий ответ: потому что никто не пошел на аукцион. И Prozorro.Продажи автоматически перенесло аукцион по сниженной цене – такой механизм заложен системой,

– отметил Славский.

По его словам, неизвестно, почему никто не подался на аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51, ведь об этом были проинформированы ИТ-компании, крупнейшие отельеры и предприниматели на туристическом рынке Украины, а также девелоперы.

Важно! Колония расположена в Одессе на улице Люстдорфская дорога, 9 – в 5 километрах от центра города, в 2,5 километрах от железнодорожного вокзала и в 3 километрах от моря. Учреждение состоит из 73 объектов.

Колонию не смогли восстановить после бунта осужденных / Фото Prozorro.Продажи

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Что дальше

Лот планируют вновь выставить по той же цене – 223 250 425,11 гривны. По словам Славского, это произойдет уже в ближайшие дни.

Как выглядит скандальная исправительная колония в Одессе / Фото Prozorro.Продажи:

Что произошло в одесской колонии

Бунт в одесской колонии произошел 27 мая 2019 года: около 200 заключенных напали на работников учреждения. 13 из них получили ранения.

Заключенные подожгли автомобиль и дежурную часть. После чего огонь распространился на большую территорию учреждения.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, причиной мятежа стали обыски у осужденных. Сами же заключенные заявили, что к инциденту привели избиения и плохие условия содержания в учреждении.