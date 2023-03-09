Коттедж расположен в 19 километрах от города Гейс в 11 километрах от деревни Инглтон. Агенты по недвижимости сначала ставили более высокую цену, но желающих приобрести дом не было. Сейчас его стоимость составляет около 300 тысяч долларов.

Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ

Что известно о "самом одиноком" доме

"Три коттеджа Bleamoor Cottages" – это дом бывшего железнодорожника, расположенный на главной пешеходной тропе вверх по Вернсайду в Йоркширских Дейлах. Он включает три двухместные спальни с ванной комнатой, кухню, амбар, гостиную и холл.



"Одинокий" дом бывшего железнодорожника / Фото SWNS

Минусом этого жилья является то, что оно требует полного ремонта: на стенах шелушится краска, есть следы сырости и дыры в полу. Также в коттедж нужно добираться пешком примерно 20 минут. Но эту прогулку можно совершить на квадроцикле.



Жилье требует ремонта / Фото SWNS

Ранее домом владел отшельник Джон Майерско. Он использовал ветряную мельницу и генератор, чтобы иметь электроэнергию, баллоны – для приготовления пищи, печь для отопления и транспортировал воду в дом трейлером. Для людей, которые любят одиночество – это идеальное место для жизни.