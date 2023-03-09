Котедж розміщений за 19 кілометрів від міста Гейс за 11 кілометрів від села Інглтон. Агенти з нерухомості спочатку ставили вищу ціну, але охочих придбати будинок не було. Зараз його вартість складає майже 300 тисяч доларів.

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Що відомо про "найсамотніший" будинок

"Три котеджі Bleamoor Cottages" – це будинок колишнього залізничника, розташований на головній пішохідній стежці вгору по Вернсайду в Йоркширських Дейлах. Він вміщує три двомісні спальні з ванною кімнатою, кухню, комору, вітальню та хол.



"Самотній" будинок колишнього залізничника / Фото SWNS

Мінусом цього житла є те, що воно потребує повного ремонту: на стінах злущується фарба, є сліди вогкості та діри в підлозі. Також до котеджу треба добиратися пішки приблизно 20 хвилин. Але цю прогулянку можна здійснити на квадроциклі.



Житло потребує ремонту / Фото SWNS

Раніше будинком володів відлюдник Джон Маєрско. Він використовував вітряк і генератор, щоб мати електроенергію, балони – для приготування їжі, піч для опалення та транспортував воду до будинку трейлером. Для людей, які люблять самотність, – це ідеальне місце для життя.