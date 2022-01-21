Офис Президента анонсировал масштабную перезагрузку "Укрфинжилья"

Офис Президента планирует масштабную перезагрузку Украинской финансовой жилищной компании. Цель – сделать ипотеку более доступной и понятной для потенциальных покупателей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма. Рассказываем, что планируется изменить в ближайшие 3 – 4 месяца.

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В рамках форума "2022 – время кредитовать", организованного Независимой ассоциацией банков Украины совместно с Национальным банком Украины для наработки эффективных алгоритмов возобновления активного кредитования, Шурма поделился планами по перезагрузке программ ипотеки.

Наша цель – за 3 – 4 месяца сделать доступный и понятный продукт ипотеки эффективной стоимостью примерно 5% годовых в гривне... Планируем масштабную перезагрузку "Укрфинжилья" как одного из основных драйверов ипотечного кредитования,

– сказал Шурма.

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По его словам, "Укрфинжилье" должно работать и напрямую, и в партнерстве с банками. Возглавит компанию Алексей Киреев.

Мы планируем запускать с 2022 года целый блок программ поддержки разных секторов экономики по разным приоритетным направлениям,

– отметил заместитель председателя ОП.