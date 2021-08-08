Как оформить пустую стену в интерьере: 5 дизайнерских идей

Если у вас дома пустует стена или вы просто хотите выделить какую-то зону, следует рассмотреть несколько вариантов. На сегодняшний день существует много решений, но важно подобрать то, которое подойдет именно вам.

Актуальными идеями поделилась дизайнер интерьера Виктория Морозова. Подробнее о них читайте далее.

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Дизайнерские обои

По словам Виктории Морозовой, такое решение подойдет тем, у кого остальные стены в помещении однотонные. При помощи акцентных обоев можно задать нужное настроение.

Акцентные обои используют на одной стене / Фото pinterest

Окрашивание

Для того чтобы сделать акцентную стену, можно окрасить ее в другой цвет. Выбирайте оттенки, которые вписываются в ваш интерьер. Также сейчас актуальна геометрия на стенах.

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Большое панно или триптих

Не скупитесь на размер, большие полотна – это отличный акцент, который добавляет жилищу капельку артистичности, как будто кусочек выставки современного искусства,

– отметила дизайнер интерьера.

Комбинации штукатурки + покраски + профиля

Такой способ позволит создать оригинальную и необычную композицию в помещении за счет разной фактуры и графичности.

Отделка панелями

В этом случае можно использовать любой материал: зеркальные полотна, МДФ-панели, гипсовые ЗД-панели.

В то же время Виктория Морозова подчеркнула, что если в квартире или доме всего одна пустая стена, возможно, следует оставить ее без акцента, чтобы в интерьере был "воздух".