Некоторые предметы даже делают жилье старомодным. Их назвала дизайнер интерьера Елена Кузина.
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Поговорим о том, что делает вашу квартиру несовременной и выглядящей так, будто она громко просит ремонта, даже если вы сделали его месяц назад и все перечисленные элементы только из магазина,
– отметила Кузина.
Что делает интерьер старомодным
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Стеклянные фартуки с ярким рисунком
Этот предмет давно устарел и может испортить даже идеальную кухню. Забудьте о маках, водопадах, орхидеях и пр. на фартуках. Выбирайте нейтральные варианты.
Подобные решения делают интерьер старомодным / Фото trizio
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Рабочие столы
Если вы работаете дома, выбирайте минималистичные столы прямой формы. Угловые столы с волнообразным исполнением остались в прошлом.
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Стыки между напольным покрытием
Ранее многие делали выступающий порожек при соединении плитки и ламината, например. Сейчас все можно соединить с помощью незаметного элемента (пробкового компенсатора).
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Душевая кабина
Огромные душевые кабины с подсветкой, гидродушем и музыкой выглядят очень несовременно. Рассмотрите минималистичные варианты с аккуратной стеклянной перегородкой.
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Мебель
Старые мебельные стенки и гарнитуры удешевляют интерьер. В спальных комнатах лучше использовать встроенные шкафы, а в гостиной – тумбы и шкафчики.
Используйте минимум мебели / Фото pinterest
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Освещение
В квартире должно быть несколько источников света: люстра, точечные светильники, торшеры и бра. Не используйте одну люстру.
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Искусственные материалы
Много лет было модно использовать искусственный камень в прихожих. По словам дизайнера интерьера, от такой идеи следует отказаться, выбрав обои, краску или стеновые панели.