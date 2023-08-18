Цвет года 2024: американские эксперты сделали свой прогноз для дизайнов интерьера

Это самый смелый нейтральный цвет, который вам приходилось видеть. Его изюминка в умеренной приглушенной яркости посмотрите и вы влюбитесь.

Этот цвет действительно особенный и непохожий на другие. Его изобрели эксперты известного американского бренда красок и покрытий Valspar и назвали цветом 2024 года.

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Какой оттенок станет цветом года 2024 года

Производители окрестили его Renew Blue. По их описанию, это "сбалансированный синий с оттенком серого морско-зеленого".

"Renew Blue – это невероятно универсальный и всесезонный оттенок, который каждый может вообразить в своем пространстве. Он вдохновлен быстротечными вещами такими как: туман, мгла, облака и ледниковые озера. Renew Blue улучшает повседневное настроение, поощряет самовыражение и вызывает чувство ", – объясняет директор по маркетингу Сью Ким в Valspar.

Прогнозируя цвет, который будет знаменовать следующий год, важно не просто избрать его. Задача также предусматривает, будет ли полезен этот оттенок и будет ли легко интегрировать его в интерьер дома.



Нейтральный, но смелый цвет / Фото Valspar

Renew Blue – это цвет, вдохновленный природой для улучшения самочувствия. Сью Ким его определяет как "поэтический и идеалистический". Этот необычный оттенок голубого вдохновляет владельцев домов найти утешение в природе, создать дома свое святилище для души.

Новый цвет очень универсален. В нем баланс теплого и холодного тона: содержит и зеленый, и синий, но с мягким оттенком.

Ким прогнозирует, что "новый нейтральный" в следующем году станет ведущим в доме. Он ведь не такой, как классические цвета, а немного авантюрный. Renew Blue может стать темой для обсуждения в мире цветов и красок в течение нескольких лет.



Этот новый оттенок голубого просто влюбляет в себя. Фото Valspar