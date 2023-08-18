Цей колір справді особливий та не схожий на інші. Його винайшли експерти відомого американського бренду фарб і покриттів Valspar та назвали кольором року 2024.

Зверніть увагу Інфраструктура та планування: на що звернути увагу при купівлі помешкання в новобудові

Який відтінок стане кольором року 2024

Виробники назвали його Renew Blue. За їхнім описом, це "збалансований синій із відтінком сірого морсько-зеленого".

"Renew Blue – це неймовірно універсальний і всесезонний відтінок, який кожен може уявити у своєму просторі. Він натхненний швидкоплинними речами такими як: туман, імла, хмари та льодовикові озера. Renew Blue покращує повсякденний настрій, заохочує до самовираження та викликає відчуття рівноваги та спокою", – пояснює директор з маркетингу Сью Кім у Valspar.

Прогнозуючи колір, який буде знаменувати наступний рік, важливо не просто обрати його. Завданням також є передбачити, чи буде корисним цей відтінок та чи буде легко інтегрувати його в інтер'єр будинку.



Нейтральний, але сміливий колір / Фото Valspar

Renew Blue – це колір, натхненний природою для покращення самопочуття. Сью Кім його визначає як "поетичний та ідеалістичний". Цей незвичайний відтінок блакитного надихає власників будинків знайти розраду в природі, створити вдома своє святилище для душі.

Новий колір є дуже універсальним. У ньому є баланс теплого та холодного тону: містить і зелений, і синій, але з м'яким відтінком.

Кім прогнозує, що "новий нейтральний" наступного року стане провідним у домі. Адже він не такий, як класичні кольори, а трохи авантюрний. Renew Blue може стати темою для обговорення у світі кольорів і фарб протягом наступних кількох років.



Цей новий відтінок блакитного просто закохує в себе / Фото Valspar