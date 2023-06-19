Если вы избежите распространенных ошибок при планировке, это гарантирует, что вы создадите дизайн ванной комнаты, который будет и практичным, и красивым. Эксперты рассказали о трех недостатках, которые не следует допускать.

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Загромождение пространства

Одной из самых распространенных ошибок при планировке ванной комнаты является чрезмерное загромождение пространства. Хотя важно иметь в комнате все необходимые вещи, нужно уметь их фильтровать, особенно если ванна маленькая.

Беспорядок делает комнату тесной и удушающей, и в ней может быть тяжело двигаться. От полотенец до туалетных предметов – все должно иметь свое место.

Люди часто пытаются вместить слишком многое в ванную комнату и не оставляют достаточно места между каждой отдельной зоной. Это может усложнить процесс ванных процедур,

– говорят эксперты.

Например, между туалетом должно быть 45 сантиметров расстояния по обе стороны и 76 сантиметров спереди, чтобы его было легко чистить и использовать. Когда речь идет об расстоянии между душем и туалетом, вы должны убедиться, что тот, кто пользуется душем, сможет делать это безопасно и комфортно.

Установка унитаза в неправильном месте

Ведущий дизайнер Барри Катчи говорит: "Мы всегда советуем не делать одну вещь - это размещать унитаз сразу напротив дверей, ведущих в ванную комнату. Ведь это будет первым, что будут видеть люди, когда будут заходить в ванную комнату".

Вы можете произвести гораздо лучшее впечатление с помощью красивого умывальника. Его можно установить в этом месте.

Плохое освещение

Плохо расположенное освещение может сделать комнату грязной и темной, в то время как чрезмерное освещение может быть резким и уязвимым,

– говорят специалисты.

Более яркое освещение расположите у зеркала, чтобы было удобно делать процедуры ухода. А для главной люстры выберите рассеянный свет, более приглушенный.