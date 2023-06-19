Якщо ви уникнете поширених помилок під час планування, це гарантує, що ви створите дизайн ванної кімнати, який буде і практичним, і красивим. Експерти розповіли про три хиби, які не варто допускати.
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Захаращення простору
Однією з найпоширеніших помилок під час планування ванної кімнати є надмірне захаращення простору. Хоча важливо мати в кімнаті всі необхідні речі, треба вміти фільтрувати їх, особливо якщо ванна маленька.
Безлад робить кімнату тісною та задушливою, і в ній може бути важко рухатися. Від рушників до туалетних предметів – усе повинно мати своє місце.
Люди часто намагаються вмістити занадто багато у ванну кімнату і не залишають достатньо місця між кожною окремою зоною. Це може ускладнити процес ванних процедур,
– кажуть експерти.
Наприклад, між туалетом має бути 45 сантиметрів відстані з обох боків і 76 сантиметрів спереду, щоб його було легко чистити та використовувати. Коли мовиться про відстань між душем і туалетом, ви маєте переконатися, що той, хто користується душем, зможе робити це безпечно та комфортно.
Встановлення унітаза в неправильному місці
Провідний дизайнер Баррі Катчі каже "Ми завжди радимо не робити одну річ – це розміщувати унітаз одразу напроти дверей, що ведуть у ванну кімнату. Адже це буде першим, що бачитимуть люди, коли заходитимуть до ванної кімнати".
Ви можете справити набагато краще враження за допомогою красивого умивальника. Його якраз можна встановити в цьому місці.
Погане освітлення
Погано розміщене освітлення може зробити кімнату брудною та темною, тоді як надмірне освітлення може бути різким та вразливим,
– говорять фахівці.
Більш яскраве освітлення розташуйте біля дзеркала, щоб було зручно робити доглядові процедури. А для головної люстри оберіть розсіяне світло, більш приглушене.