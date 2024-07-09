Строили с нуля: 5 ошибок, о которых жалеют супруги после возведения дома
Источник:Дом с нуля
Супруги из Украины делятся процессом строительства и ремонта своего загородного дома в тик-токе. Недавно муж с женой опубликовали видео, где рассказали свои главные недостатки, о которых жалеют.
Женщина рассказала, что строительство жилья их супруги начали за полгода до начала полномасштабного вторжения. Прежде всего они жалеют о том, что не позаботились об укрытии.
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Пять ошибок, которые допустили супруги во время ремонта
- Не сделали укрытие в цоколе. Пара призывает всех, кто сейчас строит жилье, не повторять этой ошибки
- Не построили из кирпича весь дом.
"Если бы можно было вернуть время назад, то мы построили бы весь дом из кирпича. Это надежный и экологичный материал", – отметила женщина.
- Не продумали террасу и крыльцо заранее, поэтому пришлось доделывать. Перголы и маркизы для террасы очень дорогие. Крышу продолжить было бы дешевле.
- Установили мало панорамных окон. На видео видно, что окно в пол есть в кухне-гостиной, но владелица говорит, что в спальне об этом не позаботились.
- Строились на сильном склоне без достаточного бюджета. Сильный склон – дороже фундамент.
Ошибки, о которых пара жалеет: смотрите видео
Комментаторы поделились своим опытом строительства, отметив, что подвал с крепкими стенами действительно никогда не будет лишним. Те, кто позаботились о нем, во время полномасштабного вторжения предоставляют приют местным жителям. А после войны, говорят, будут использовать как место для хранения.