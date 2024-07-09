Строили с нуля: 5 ошибок, о которых жалеют супруги после возведения дома

Супруги из Украины делятся процессом строительства и ремонта своего загородного дома в тик-токе. Недавно муж с женой опубликовали видео, где рассказали свои главные недостатки, о которых жалеют.

Женщина рассказала, что строительство жилья их супруги начали за полгода до начала полномасштабного вторжения. Прежде всего они жалеют о том, что не позаботились об укрытии.

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Пять ошибок, которые допустили супруги во время ремонта

Не сделали укрытие в цоколе. Пара призывает всех, кто сейчас строит жилье, не повторять этой ошибки Не построили из кирпича весь дом.

"Если бы можно было вернуть время назад, то мы построили бы весь дом из кирпича. Это надежный и экологичный материал", – отметила женщина.

Не продумали террасу и крыльцо заранее, поэтому пришлось доделывать. Перголы и маркизы для террасы очень дорогие. Крышу продолжить было бы дешевле. Установили мало панорамных окон. На видео видно, что окно в пол есть в кухне-гостиной, но владелица говорит, что в спальне об этом не позаботились. Строились на сильном склоне без достаточного бюджета. Сильный склон – дороже фундамент.

Ошибки, о которых пара жалеет: смотрите видео

Комментаторы поделились своим опытом строительства, отметив, что подвал с крепкими стенами действительно никогда не будет лишним. Те, кто позаботились о нем, во время полномасштабного вторжения предоставляют приют местным жителям. А после войны, говорят, будут использовать как место для хранения.