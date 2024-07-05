Если вы хотите добавить изюминки в интерьер кухни, то стильная фурнитура как раз является тем штрихом, что помогает создать эстетику. Вот три варианта от дизайнеров, которые будут уместны в кухне любого стиля.

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Латунная фурнитура

Белая кухня с латунной фурнитурой / Фото deVOL

Латунь – это больше о классическом интерьере, но этот материал сейчас так популярен, что его используют в дизайне любого стиля.

Выбор золотистого металлического покрытия может добавить тепла белой кухне. Есть много вариантов латуни, но если вы хотите чего-то темного и выразительного, обратите внимание на кухонную фурнитуру с бронзовым покрытием, – предлагает дизайнер из Калифорнии Найджел Палмер.

Латунная фурнитура создает особый акцент в белой кухне с темным деревянным полом или потолочными балками.

Черная матовая фурнитура

Белая кухня с черной фурнитурой / Фото Diana Bastone Designs

Матовое черное покрытие создает монохромную схему, которая является одновременно практичной и минималистской. Это отличный вариант для современного интерьера,

– говорит британский дизайнер Пол Клиффорд.

Черный и белый – отличное сочетание, если вы хотите добавить еще несколько цветов в интерьер. Ведь эти два классических цвета сочетаются почти с любой палитрой.

Деревянная фурнитура

Белая кухня с фурнитурой из натурального дерева / Фото Naked Kitchens

Отделка из натурального дерева становится все более популярным, потому что добавляет интерьеру естественной привлекательности и мягкости. Это отсылка к скандинавскому стилю, который так все любят.