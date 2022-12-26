7 ошибок, которых следует избегать, когда украшаете новогоднюю елку

Для многих наряжать елку – магический процесс. Поэтому правила дизайна – последнее, о чем хочется думать в этот момент. И все же соблюдение нескольких из них поможет сделать елку еще красивее и сохранит ее первоначальный вид до конца праздничного сезона.

Попытайтесь использовать в этом году несколько из базовых правил, озвученных дизайнерами интерьера, и убедитесь, что некоторые решения способны сделать новогоднее дерево еще более очаровательным.

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Непропорциональность в украшении елки

Желание украсить елку всем и сразу приводит к одной из самых частых ошибок – перегрузке дерева. Слишком много игрушек и декора могут оказаться слишком тяжелыми для елочных веток. Следовательно, они деформируются и сломаются, не дожив до православного Рождества.



За игрушками должна быть видна елка / Фото Unsplash

Дизайнеры рекомендуют соблюдать баланс: между украшениями нужно оставить пространство, чтобы была видна зелень. А там, где возникли пробелы, следует использовать гирлянду.

Расположение больших игрушек у верхушки

Массивные украшения следует размещать ближе к нижней части дерева, а более мелкие – у верхушки. Это поможет добиться визуального баланса.



Используйте меньшие игрушки у верхушки / Фото Pexels

Использование только одного типа орнамента

Моно-коллекция украшений придаст вашему дереву целостный вид, но лишит его индивидуальности. Поэтому для рождественского декора дизайнеры рекомендуют совмещать разные орнаменты и избегать одинаковых украшений.



Используйте разнообразные украшения / Фото Pexels

Неподходящая гирлянда

От основания к верхушке елки должна проходить одна и та же гирлянда. Если ее размера недостаточно, следует приобрести две одинаковые модели. Это позволит сделать композицию завершенной, без резких изменений яркости света или цвета.

Кроме того, чтобы защитить дерево от перегрева и высушивания, следует выбирать гирлянды со светодиодными лампами. Они не только выделяют меньше тепла, но и более энергоэффективны.



Используйте верхушку даже для небольших елок / Фото Pexels

Отказ от верхушки

Верхушка на елке – это завершающий штрих. Как говорят дизайнеры интерьеров, она выполняет ту же функцию, что головной убор, подчеркивающий наряд.

Не подготовить живую елку к установке

Чтобы живая елка дольше дарила праздничную атмосферу, ее нужно подготовить к установке. В частности, очистить ствол от коры на 8 – 10 сантиметров.

Подготовленное дерево лучше приживется в ведре с песком, землей или глиной. Дело в том, что именно такой метод позволит регулировать количество воды, получаемой елкой.



Установите елку в прохладном месте / Фото Unsplash

Разместить елку вблизи источников тепла

Кроме излишка украшений и неправильного освещения, важно уберечь дерево от перегрева. Расположение у камина, радиаторов и батарей быстро обезвоживает елку и ускорит обсыпание. В то же время, открытый огонь, в частности свечи, могут спровоцировать пожар.