Часто при обустройстве кухни преобладает только одна из нескольких функций. Как следствие – помещение становится непрактичным для жильцов или неуютным для гостей. Следовательно, может показаться, что пытались сэкономить во время ремонта.

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Громоздкая вытяжка

Навесная вытяжка – отличный пример техники, без которой одновременно невозможно обойтись и способно испортить впечатление от кухни. Поэтому следует выбирать модели оснащенные встроенной выдвижной панелью, которая с легкостью выдвигается из основного корпуса. Не менее важно продумать стратегию маскировки трубы.



Какие кухонные вытяжки не стоит устанавливать / Фото Alamy

Изделия, не соответствующие друг другу

На наших кухнях гораздо больше мелочей, бытовой техники, посуды и средств для уборки, чем в других комнатах. Однако слишком много материалов и цветов на видном месте могут придать ей дешевый вид. Поэтому дизайнеры советуют клиентам отдавать предпочтение открытым стеллажам в этом помещении.



Предусмотрите больше закрытых мест для хранения / Фото Emma Lee

Эксперты добавляют, что фасады бытовой техники тоже должны вписываться в общую стилистику кухни. Речь идет не только о цвете, но и о размере и форме.

Короткие фартуки

Слишком короткий фартук, особенно если он совпадает с цветом столешницы, делает кухню визуально ниже. Поэтому, если вы решили прибегнуть к такому решению, позаботьтесь о контрастах.



Установите яркую плитку / Фото Future

Дизайнеры добавляют, что, несмотря на частые ошибки, плитка действительно является недорогим элементом, который способен связать воедино общий внешний вид кухни, сделав ее еще более дорогой. Однако для этого фартук должен завершаться там, где начинаются навесные шкафы.

Ламинированные столешницы

Такие столешницы производятся из ДСП или МДФ и покрываются сверху слоем пластика. Клиенты выбирают это решение по низкой цене и не задумаются, как это решение повлияет на внешний вид кухни.



Откажитесь от ламинированных столешниц / Фото Unsplash

В то же время, дизайнеры отмечают, что даже звук, который будет издавать посуду при контакте с такими поверхностями, будет доказательством вашей экономии.

Большая люстра с люминесцентными лампами

Худший выбор для кухни – это большая яркая люстра среди помещения, которая служит единственным источником освещения.

Если вы хотите, чтобы кухня выглядела элегантно, установите точечные светильники и добавьте декоративные источники света. Они будут излучать более мягкий свет, и вы сможете регулировать его в соответствии с потребностями.



Люстра не должна быть единственным источником света на кухне / Фото Future PLC