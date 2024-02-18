Когда домашний дизайн тщательно продуман, например, правильные цветовые схемы и освещение, он может творить чудеса. Например, в гостиной – создавать бодрящее настроение, а в спальне – успокаивающее. Вот три самые распространенные ошибки, которые стоит запомнить и учитывать их, чтобы дом был уютным и комфортным местом.

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Плохое освещение

Освещение играет решающую роль в создании атмосферы комнаты. Отсутствие достаточного количества источников света может сделать комнату неприветливой. Дизайнеры считают это типичной ошибкой дизайна.

Одна из первых ошибок домашнего декора – это плохое освещение. Ограниченные источники света могут сделать комнату неприветливой и могут сильно изменить наше настроение. А правильное освещение улучшает его и стабилизирует наши суточные ритмы, помогая даже преодолеть депрессию,

– убеждают эксперты.

Какое именно освещение является правильным? Оно должно быть не слишком ярким и холодным, потому что будет создавать ощущение стерильности, как в больнице. В то же время не стоит выбирать тусклый свет, лучший вариант – теплый белый.

Несбалансированные цветовые схемы

Цвет – это еще одна ключевая деталь в дизайне, который может сыграть значительную роль во влиянии на ощущение пространства. Психологически доказано, что использование цветов во всем доме способствует различным настроениям, как положительным, так и отрицательным, поэтому важно знать об этом.

Например, очень серая комната может создать ощущение холода, а комната с желтыми стенами визуально разит. Правильно сбалансированные цвета создают привлекательное и приятное пространство, которое помогает вам чувствовать себя эмоционально уравновешенными,

– говорят специалисты.

Но кроме конкретных цветов, которые вы выбираете, вы также должны учитывать их количество. Не надо использовать в интерьере более трех цветов и одновременно помнить о правиле пропорций (60% – 30% – 10% на каждый тон).

Засильное естественное освещение

Слишком яркое освещение также плохо влияет на наше состояние, как и тусклое. Эксперты говорят, что оно может помешать расслаблению и тем самым плохо влиять на комфорт. Это особенно ощутимо, когда вы работаете за экраном в ярко освещенной комнате, что часто затрудняет фокусировку.

Сильно освещенная гостиная / Фото Farrow & Ball

О правильном освещении особенно стоит позаботиться в спальне. Хотя это зависит от ваших личных предпочтений, сильный поток естественного света часто негативно влияет на сон. Чтобы избежать этого, лучше позаботьтесь о дополнительной защите на окнах, например, установите жалюзи.