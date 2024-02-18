Коли домашній дизайн ретельно продуманий, наприклад, правильні колірні схеми та освітлення, він може творити дива. Наприклад, у вітальні – створювати підбадьорливий настрій, а в спальні – заспокійливий. Ось три найпоширеніші помилки, які варто запам'ятати та враховувати їх, щоб дім був затишним і комфортним місцем.

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Погане освітлення

Освітлення відіграє вирішальну роль у створенні атмосфери кімнати. Відсутність достатньої кількості джерел світла може зробити кімнату непривітною. Дизайнери вважають це типовою помилкою дизайну.

Одна з перших помилок домашнього декору – це погане освітлення. Обмежені джерела світла можуть зробити кімнату непривітною і можуть сильно змінити наш настрій. А правильне освітлення покращує його і стабілізує наші добові ритми, допомагаючи навіть подолати депресію,

– переконують експерти.

Яке саме освітлення є правильним? Воно має бути не надто яскравим і холодним, бо створюватиме відчуття стерильності, як у лікарні. Водночас не варто обирати тьмяне світло, найкращий варіант – тепле біле.

Незбалансовані колірні схеми

Колір – це ще одна ключова деталь у дизайні, який може зіграти значну роль у впливі на відчуття простору. Психологічно доведено, що використання кольорів у всьому домі сприяє різним настроям, як позитивним, так і негативним, тому важливо знати про це.

Наприклад, дуже сіра кімната може створити відчуття холоду, а кімната з жовтими стінами візуально разитиме. Правильно збалансовані кольори створюють привабливий і приємний простір, який допомагає вам почуватися емоційно врівноваженими,

– кажуть фахівці.

Але крім конкретних кольорів, які ви вибираєте, ви також повинні враховувати їхню кількість. Не треба використовувати в інтер'єрі більше ніж три кольори й водночас пам'ятати про правило пропорцій (60% – 30% – 10% на кожен тон).

Засильне природне освітлення

Надто яскраве освітлення також погано впливає на наш стан, як і тьмяне. Експерти кажуть, що воно може завадити розслабленню й тим самим погано впливати на комфорт. Це особливо відчутно, коли ви працюєте за екраном у яскраво освітленій кімнаті, що часто ускладнює фокусування.

Сильно освітлена вітальня / Фото Farrow & Ball

Про правильно освітлення особливо варто подбати у спальні. Хоча це залежить від ваших особистих уподобань, сильний потік природного світла часто негативно впливає сон. Щоб уникнути цього, краще подбайте про додатковий захист на вікнах, наприклад, встановіть жалюзі.