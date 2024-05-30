Эти ошибки допускают и на маленьких, и на больших кухнях. В частности, владельцы не просчитывают расстояние между поверхностями, мебелью и декором, из-за чего потом очень неудобно выполнять будничные дела.

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5 существенных ошибок при ремонте кухни

Ошибка 1. плиты вплотную к поверхностям. У стены или холодильника готовить неудобно. Кроме того, на эти поверхности попадает жир, а холодильник еще тратит больше энергии на поддержание нужной температуры.

Если кухня маленькая, то расстояние между поверхностями должно быть хотя бы 15 сантиметров. На большой кухне – 30 сантиметров и более.

Ошибка 2. Угловые мойки. "Мыть посуду и так никто не любит, а тут еще и в неудобном месте придется", – шутит строитель. Лучше ставить кухонные мойки смещая их в свободную сторону.

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Ошибка 3. Кухонный плинтус. Возле мойки он со временем открепляется, а у кухонной плиты – плавится, а иногда и горит. Нельзя не упомянуть о грязи, которая попадает в щели, и становится очагом вредителей. Эксперт советует стыковать столешницу с фартуком с помощью герметика.

Ошибка 4. Мебель "нажал-открыл" внизу. Ее легко зацепить ногой или коленом, поэтому она будет постоянно открываться.

Ошибка 5. "Конфликт предметов". Часто хозяева не просчитывают расстояние между верхними полками и объемными светильниками. Тогда возникает проблема, как открывать ящики так, чтобы не повредить люстру.