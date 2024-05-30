Ці помилки допускають і на маленьких, і на великих кухнях. Зокрема, власники не прораховують відстань між поверхнями, меблями та декором, через що потім дуже незручно виконувати буденні справи.

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5 суттєвих помилок під час ремонту кухні

Помилка 1. Плити впритул до поверхонь. Біля стіни чи холодильника готувати незручно. Окрім того, на ці поверхні потрапляє жир, а холодильник ще витрачає більше енергії на підтримування потрібної температури.

Якщо кухня маленька, то відстань між поверхнями має бути хоча б 15 сантиметрів. На великій кухні – 30 сантиметрів і більше.

Помилка 2. Кутові мийки. "Мити посуд і так ніхто не любить, а тут ще й у незручному місці доведеться", – жартує будівельник. Краще ставити кухонні мийки зміщуючи їх у вільний бік.

Часті помилки, про які треба знати: дивіться відео

Помилка 3. Кухонний плінтус. Біля мийки він з часом відкріплюється, а біля кухонної плити – плавиться, а іноді й горить. Не можна не згадати про бруд, який потрапляє в щілини, і стає осередком шкідників. Експерт радить стикувати стільницю з фартухом за допомогою герметика.

Помилка 4. Меблі "натиснув-відчинив" унизу. Їх легко зачепити ногою чи коліном, тому вони будуть постійно відчинятися.

Помилка 5. "Конфлікт предметів". Часто господарі не прораховують відстань між верхніми полицями та об'ємними світильниками. Тоді виникає проблема, як відчиняти шухляди так, щоб не пошкодити люстру.