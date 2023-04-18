Создать практичную и удобную кухню можно, даже если у вас мало места и проблемы с идеями. Какие правила следует учитывать при заказе кухни, делимся дальше.

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Это сделает кухню удобной

Бытовая техника

Важно не только ее разнообразие, правильные размеры и функции, но и размещение. Она должна быть вмонтирована в проект под ваш рост, чтобы было удобно пользоваться. Духовку лучше размещать на уровне вашего пояса, чтобы не было необходимости постоянно сгибаться.



Выбирайте правильное размещение техники / Фото Pexels

Расстояние между фасадами

Если у вас п-образная кухня или кухня с островом, учтите, что дистанция между фасадами должна быть не менее 110 сантиментов. Так вы сможете полноценно открывать ящики и дверцы тумб и это не будет препятствовать движению.

Расположение розеток

Розетки для подключения бытовой техники не следует размещать сразу позади нее. Сдвиньте выключатели в соседние секции, это позволит лучше интегрировать приборы в фасады и убережет от выступов.

Учтите мелочи



Продумайте все до мелочей / Фото Pexels

Планируйте кухню тщательно продумывая все до деталей. В какую сторону должна открываться гарнитура, как выдвигаются ящики, стоит ли делать дополнительное место в цоколе для хранения. Учесть все эти детали и уберечь от роковых ошибок поможет дизайнер.