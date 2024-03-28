Школу дизайна построят в кампусе университета на центральной улице Боготы. Она будет состоять из семи этажей и будет иметь несколько открытых террас. По плану, строительство должно начаться в 2025 году.
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Уникальная школа дизайна в Боготе
Семиэтажное здание можно будет сразу узнать по уникальному фасаду, который будет состоять из разноцветных колонн. Кроме того, здание будут украшать корзины, сплетенные по технике, традиционной для колумбийской коренной общины вунаан. Этот проект станет первым для студии Heatherwick в Южной Америке.
Новое здание должно стать центром кампуса и дополнением к историческим зданиям.
Креативность является важной для архитектуры Боготы. Это видно везде, куда ни глянь. Мы хотим, чтобы студенты почувствовали чувство гордости за свой кампус еще до того, как войдут в здание,
– сказал Элиот Постма, руководитель группы архитекторов Heatherwick Studio.
Проект школы дизайна / Фото Estudio Nod
По словам архитекторов, которые будут работать над школой, Колумбия может похвастаться вторым в мире уровнем биоразнообразия. Именно поэтому архитекторы остановились на биофильном дизайне.