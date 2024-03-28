Школу дизайну побудують у кампусі університету на центральній вулиці Боготи. Вона складатиметься із семи поверхів і матиме кілька відкритих терас. За планом, будівництво має розпочатися у 2025 році.

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Унікальна школа дизайну в Боготі

Семиповерхову будівлю можна буде одразу впізнати за унікальним фасадом, який складатиметься з різнокольорових колон. Окрім того, будівлю прикрашатимуть кошики, сплетені за технікою, що традиційна для колумбійської корінної громади вунаан. Цей проєкт стане першим для студії Heatherwick у Південній Америці.

Нова будівля має стати центром кампусу та доповненням до історичних будівель.

Креативність є важливою для архітектури Боготи. Це видно скрізь, куди не глянь. Ми хочемо, щоб студенти відчули почуття гордості за свій кампус ще до того, як увійдуть до будівлі,

– сказав Еліот Постма, керівник групи архітекторів Heatherwick Studio.

Проєкт школи дизайну / Фото Estudio Nod

За словами архітекторів, які працюватимуть над школою, Колумбія може похвалитися другим у світі рівнем біорізноманіття. Саме тому архітектори зупинилися на біофільному дизайні.

Що таке біофільний дизайн

Біофілія означає "вроджену та генетично обумовлену спорідненість людини зі світом природи". Біофільний дизайн "грає" на нашій еволюційній потребі бути близькими до природного світу, і його часто описують як архітектуру життя

Озеленення, видиме як зсередини будівлі, так і в самій будівлі, є найважливішим елементом. Кажуть, що біофільний дизайн покращує як фізичне, так і психічне здоров'я, а також підвищує продуктивність.