Настоящая жемчужина: этот дом на берегу озера Мичиган имеет невероятную историю

Яркий дом необычного розового цвета расположен на берегу озера Мичиган. Его называют исторической жемчужиной, ведь жилье построили еще в 1933 году и не просто так.

Это действительно особый дом, ведь его построили специально для Чикагской всемирной выставки 1933 года. Сейчас жилье продают за 2,5 миллиона долларов в долгосрочную аренду на около 25 лет.

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Уникальный дом, который переправили баржей в Индиану

"Для Чикагской выставки построили не один дом, но, когда ярмарка домов закончилась, все приказали снести. Один человек чудом смог переправить их на барже в город Беверли-Шорс в Индиане, и таким образом спасти от преднамеренного разрушения", – рассказал агент по листингу.

В 1960-х годах люди сдавали эти дома в аренду, но они были уже полуразрушенными. Впоследствии одна из американских организаций по сохранению исторических памятников нашла добровольцев, которые согласились взять дома в аренду на 55 лет с условием полностью их восстановить.

Вид на озеро почти из каждой комнаты / Фото VHT Studios

Именно в этот дом розового цвета хозяева вложили более 2 миллионов долларов. Сейчас жилье площадью 320 квадратов как снаружи, так и внутри, имеет просто великолепный вид. В нем есть четыре спальни, три ванные комнаты, кухня и мансарда.

Кроме этого, новые хозяева обустроили в доме подвал, где есть еще две спальни, две ванные комнаты и прачечная. Словом, места в доме много, как и панорамных окон, из которых можно любоваться волнами на озере Мичиган.