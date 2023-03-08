В Калифорнии продают волшебный замок: какова его особенность
Источник:realtor
Этот особняк в городе Бербанк называют "домом Гарри Поттера". Он расположен на холмах и открывает невероятный вид на долину.
Некоторые дома настолько уникальны по своей архитектуре и расположению, что их вряд ли смогут когда-нибудь повторить. Замок в Бербанке именно таков. Его впервые представили на рынке по цене 4,995 миллиона долларов США.
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Замок в Бербанке
Из этого дома легко открываются самые удивительные беспрепятственные виды в долине,
– говорит агент по продажам Скотт Розенталь.
Особняк площадью почти 500 квадратных метров расположен примерно в 19 километрах от центра Лос-Анджелеса. Он вмещает четыре спальни и четыре ванные комнаты.
Также особняк включает столовую, открытую кухню, семейную комнату, библиотеку, бассейн и лифт.
Какие комнаты есть внутри дома / Фото Realtor