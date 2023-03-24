Столетний особняк в Манхэттене дебютирует на рынке: какая стоимость и что внутри

Между Парк- и Лексингтон-авеню расположен один из самых престижных домов на рынке Нью-Йорка. Его выставили на продажу за огромную сумму.

Роскошный особняк хотят продать за 45 миллионов долларов. Его спроектировала архитектурная фирма Walker & Gillette в 1922 году. Компания известна своими работами в частных резиденциях, которые занимают сейчас французское и итальянское консульства.

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Заглянем внутрь

Шестиэтажный особняк вмещает десять спален и четырнадцать ванных комнат. Общая площадь недвижимости – более 2100 квадратных метров.

За свою 101-летнюю историю знаменитый особняк эпохи Тюдоров имел только двух владельцев. В 2009 году здание превратили в современные офисы. Несмотря на это, дом сохранил много первобытного шарма.

Дом осовременили, но многие комнаты оставили в старинном стиле / Фото Realtor

В объявлении отмечают, что особняк ухожен и обновлен до современных систем. Центральное кондиционирование и гидравлический лифт являются доказательством этого.

Некоторые из помещений здания остались полностью нетронутыми, среди них – великолепная библиотека, обшитая дубовыми панелями. В доме есть большие балконы, на крыше – обустроена терраса.