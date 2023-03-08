Дом на полуострове: перед вами откроются невероятные виды
Источник:realtor
Самый дорогой дом в Миннесоте – это особняк с 360-градусным видом на озеро Миннетонка. Он расположен в конце полуострова.
Особняк площадью 838 квадратных метров выставили на продажу за 14,75 миллиона долларов. Из каждой комнаты в доме открываются невероятные виды. "Иногда кажется, что ты будто на круизном корабле. Вода очень близка к дому, что нетипично", – делятся агенты по недвижимости.
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Дом со сказочными пейзажами
Агент Джим Шварц рассказывает, что присутствовал во время строительства, который завершился в 2016 году.
"Я познакомился с владельцами в 2014 году и в итоге нашел для них недвижимость. Они снесли старое жилье и через несколько лет построили этот прекрасный дом", – говорит Шварц.
В доме есть пять спален и шесть ванных комнат. Основная спальня расположена на первом этаже, а второй основной люкс и еще три спальни – наверху.
Дом имеет две кухни – основную кухню и кухню для приготовления пищи. Что касается развлечений, то здесь есть театр и винная комната.
Роскошные и светлые комнаты / Фото Realtor
В конце участка площадью 1,1 гектара, спрятанного среди деревьев, стоит копия маяка. В собственности также есть самый большой жилой флагшток в Миннесоте.