В Лос-Анджелесе перестраивают особняк Playboy: какую сумму уже потратили на ремонт

Дом Playboy решили обновить, а для этого его нужно было частично снести и отстроить. На ремонт, который до сих пор не завершили, уже потратили бешеную сумму.

Место, где Хью Хефнер устраивал лучшие вечеринки в Лос-Анджелесе, очевидно, улучшают, чтобы вернуть ему былую славу. Процесс строительства нелегкий, потому что длится уже 4 года, и это еще не конец.

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Реконструкция обошлась в миллионы долларов

Архитектору поручили переделать дом, вложившись в 10 миллионов долларов. Идея строительства заключается в том, чтобы реконструировать имеющийся особняк, сохранив некоторые элементы оригинала, но в то же время расширив его и придав ему новый вид.

Кухню, семейную комнату и ванные комнаты также переделают. В разрешительных документах указано, что в особняк будет проникать больше естественного света благодаря новым световым люкам.

Реконструкция дома Playboy продолжается / Фото GoffPhotos.com

На фото видно ход ремонтных работ, и большая часть кажется незавершенной. Однако снимки дают представление о том, каким роскошным будет обновленный дом Playboy.

В документах, поданных в Департамент городского планирования Лос-Анджелеса, здание описывают как "подземную пристройку к существующему трехэтажному жилью на одну семью".

После смерти основателя журнала Хью Хефнера владельцем особняка Playboy стал предприниматель Дарен Метропулос. Он живет по соседству с особняком и планирует объединить свои два участка.