Роскошный дом построили для адвоката Ричарда Уэбба, отсюда происходит название жилья. Дом спроектировал известный портлендский архитектор Джон Келвин Стивенс и даже, по слухам, был его любимым проектом.

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Историческая жемчужина в Портленде

Нынешние владельцы приобрели недвижимость в 2014 году за 1 миллион 610 тысяч долларов. Они модернизировали дом площадью около 560 квадратных метров, обновив кухню и установив климат-контроль в спальнях.

Оригинальная конструкция дома осталась прежней с 1906 года. Солярий, обустроенный в 2019 году, идеально сочетается с внешним дизайном.

Всего в имении есть шесть спален, гостиная и библиотека. Также стоит обратить внимание на четыре отдельных ванных комнат. В доме даже есть готовый подвал, который можно использовать в качестве медиакомнаты, спортзала или комнаты отдыха.

Каждая комната по-особому роскошна / Фото Realtor

Дом полностью меблирован и готов принимать нового владельца. Большим плюсом также его расположение. Он расположен в нескольких минутах ходьбы от многих торговых и развлекательных заведений в желаемом районе Вест-Энд.

"В этой части Портленда есть шумный ресторан и художественная сцена. Дом также расположен совсем близко к частной школе Wayneflete", – рассказывает агент по листингу Мелисса Маккерси. Так что семье с детьми было бы очень удобно.