Горное шале: сколько стоит особый карпатский домик в Кривополье

В селе Кривополье продают волшебное горное шале с большим участком. Жилье является новым, со светлым интерьером. Оно может стать просто идеальным местом для отдыха.

Горное шале площадью 120 квадратов продают вместе с участком в 30 соток. Стоимость такой недвижимости в карпатском селе составляет 97 тысяч долларов, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Уютный карпатский домик

Горное шале разделено на отдельные апартаменты: в первом есть три спальни, гостиная, ванная комната, кухня-студия и терраса, а во втором – спальня, еще одна кухня-студия и санузел. На террасе обустроена обеденная зона, где можно полюбоваться прекрасными видами на Карпаты.

Идеальное место для отдыха в горах / Фото OLX

Дом продают с самой необходимой мебелью и некоторой бытовой техникой (плита, микроволновая печь, холодильник). Тип отопления – индивидуальное электрическое.

Какой сейчас спрос на покупку жилья в Украине

Как говорит вице-президент Союза специалистов недвижимого имущества Лариса Ставинога, спрос оживляют только определенные категории покупателей. Большинство сделок на рынке жилья заключают участники государственных программ, таких как "еОселя" и "еВідновлення", а также военнослужащие или членов их семей.

И хотя в феврале рынок недвижимости стал активнее, оживление наблюдается лишь частично. Есть определенная активность в сегменте жилой недвижимости по цене до 150 тысяч долларов.