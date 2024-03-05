Большинство сделок на рынке жилой недвижимости заключают участники государственных программ, таких как "еОселя" и "еВідновлення", а также военнослужащие или членов их семей. Об этом рассказала первая вице-президентка Союза специалистов недвижимого имущества Лариса Ставинога.

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"Участники госпрограмм делают рынок"

Полного оживления на рынке недвижимости в феврале нет. Есть определенная активизация в сегменте жилой недвижимости до 150 тысяч долларов, потому что его выбирает целевая аудитория покупателей, которые покупают за государственные средства.

"Сейчас очень хорошо работают госпрограммы "еОселя", "еВідновлення", выплаты участникам боевых действий и так далее. Основной портрет покупателя – именно участники этих программ делают рынок. Однако из-за ограничений по площади и сроков ввода в эксплуатацию такого жилья, они оживляют спрос именно на такое жилье. С другой стороны, те, кто не подпадают под них, особенно там, где не очень новый жилой фонд, спрос гораздо меньше, и сделок не очень много", – сказала эксперт.

Сейчас есть спрос на жилье комфорт- и экономкласса, тогда как элитная недвижимость "стоит". Это связано с тем, что большой процент потенциальных покупателей в этом сегменте выехали из страны.

Какие цены на аренду жилья в Киеве

Сейчас средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 12 тысяч гривен. Цены частично зависят от района, где расположено жилье.

Например, в Деснянском районе однокомнатную квартиру можно арендовать примерно за 7 тысяч гривен. Между тем в Святошинском – цена выросла до 9 тысяч гривен. Самым дорогим для аренды остается Печерский район. Там снимать квартиру с одной комнатой в среднем стоит более 26 тысяч гривен.