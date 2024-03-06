Гірське шале площею 120 квадратів продають разом із ділянкою в 30 соток. Вартість такої нерухомості в карпатському селі становить 97 тисяч доларів, повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Затишний карпатський будиночок

Гірське шале поділене на окремі апартаменти: у першому є три спальні, вітальня, ванна кімната, кухня-студія та тераса, а в другому – спальня, ще одна кухня-студія та санвузол. На терасі облаштована обідня зона, де можна помилуватися чудовими краєвидами на Карпати.

Ідеальне місце для відпочинку в горах / Фото OLX

Будинок продають з найнеобхіднішими меблями та деякою побутовою технікою (плита, мікрохвильова піч, холодильник). Тип опалення – індивідуальне електричне.

Який зараз попит на купівлю житла в Україні

Як каже віцепрезидентка Cпілки фахівців нерухомого майна Лариса Ставинога, попит пожвавлюють лише певні категорії покупців. Більшість угод на ринку житла укладають учасники державних програм, таких як "єОселя" і "єВідновлення", а також військовослужбовці чи членів їхніх сімей.

І хоч в лютому ринок нерухомості став активнішим, пожвавлення спостерігається лише частково. Є певна активність у сегменті житлової нерухомості за ціною до 150 тисяч доларів.