Остров, который 2 года не могли продать со скидкой, подорожал на миллионы долларов: в чем суть
Источник:Hurriyet Daily News
Остров Караджа в Турции 2 года продавали по цене 20,1 миллиона долларов (548 миллионов гривен). Эта цена была со скидкой из-за отсутствия спроса.
Теперь владелец поднял цену до 25,9 миллиона долларов (706 миллионов гривен). С чем это связано – читайте далее.
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Что известно об острове
Остров Караджа расположен в заливе Гекова в юго-западной провинции Мугла в Турции. Его владельцем является бизнесмен из Турции, который проживает в США. Предприниматель купил остров в 1980 году, чтобы построить на нем отель. Однако через 3 года остров объявили заповедной зоной, поэтому превратить его в курорт стало невозможно.На острове Караджа есть три дома, которые нуждаются в ремонте. Также возможно строительство причала и заведения для туристов.
Владелец решил повысить цену на остров / Фото hurriyetdailynews
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Почему остров внезапно подорожал
Мужчина в течение 40 лет платил налоги, однако в 2019 году все же выставил остров на продажу. Стартовая цена составила 24,2 миллиона долларов. В феврале 2021 года он снизил цену до 20,1 миллиона долларов, так как потенциальных покупателей не было. В июне трое арабских бизнесменов заинтересовались островом и владелец поднял цену до 25,9 миллиона долларов.
Трое арабских бизнесменов заинтересовались турецким островом / Фото Pixabay