"Частный побег": у Атлантического океана продают живописный остров вместе с домом

"Остров Роджерс" не зря называют частным бегством. Это отдельный клочок земли в проливе Лонг-Айленд-Саунд, который продают вместе с величественным домом.

Последний раз остров продавали в 2018 году за 21,5 миллиона долларов. Теперь его стоимость составляет заоблачных 35 миллионов долларов. Это сейчас одно из самых дорогих объявлений на этой неделе в США.

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Частный остров в атлантическом проливе

Остров площадью 7,6 акров продают вместе с обновленной резиденцией. Площадь дома составляет более 800 квадратных метров. Внутри есть 10 спален и 6 ванных комнат. Ближе к берегу также расположен гостевой дом с четырьмя спальнями и открытый бассейн с зоной отдыха.

Остров когда-то был домом для капитана Джона Джея Фелпса – известного финансиста и уважаемого яхтсмена,

– рассказала агент по продаже.

Основной дом 1902 года построили в традиционном стиле Тюдоров. Он имеет красивый лепно-кирпичный фасад и крытое крыльцо, вращающееся вокруг. Кухню в доме завершили в этом году. "Она имеет огромный остров со столешницами из мрамора и первоклассную технику", – отметила агент.

Уют и спокойствие ощущается в каждом уголке / Фото GMLS

Почти все ванные комнаты переоборудовали, включая основную ванную комнату, где есть большой душ и сауна. То есть новый владелец или владелица получат все самое новое.

На "Острове Роджерс" есть не только бассейн и спа, а также место для отдыха с беседкой, теннисным кортом, площадкой для гольфа и несколько замечательных садов. До центра города добираться всего 15 минут на лодке и авто. И это всего в двух часах езды до Манхэттена.